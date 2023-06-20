تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال مايو الماضي إلى 7.1% من 7.8 % في أبريل، وفقا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، الثلاثاء.

ويعاني المغرب من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وفي مايو على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 15.6% والمطاعم والفنادق بـ 6.9%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا