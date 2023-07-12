تراجع العجز التجاري في تونس خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 26.23 %، وفقا لبيانات المعهد الحكومي للإحصاء الصادرة الأربعاء.

وانخفض عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير ويونيو 2023 إلى نحو 8.69 مليار دينار (2.83 مليار دولار) مقابل 11.78 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتعطل اتفاق نهائي لتونس - المُثقلة بالديون والتي تعاني من أزمة سيولة - مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار مدته 48 شهر، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق، لكنها توصلت الشهر الماضي لإطار عمل مع البنك الدولي سيتيح لها مخصصات تتراوح بين 400 - 500 مليون دولار سنويا لمدة 5 سنوات.

وانخفضت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 0.6% إلى 39.96 مليار دينار، أما الصادرات، فارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 10% إلى 31.27 مليار دينار، حسب البيانات.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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