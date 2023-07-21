تراجع معدل التضخم السنوي في المغرب خلال يونيو الماضي إلى 5.5% من 7.1% في مايو، وفقا لبيانات أصدرتها يوم الجمعة المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات.

يعاني المغرب من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وفي يونيو على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 12.7% والمطاعم والفنادق بـ 6%.

وكان بنك المغرب المركزي، في اجتماع شهر يونيو، قد قرر تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 3%.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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