وافق البنك الدولي على منح المغرب قرض بقيمة 500 مليون دولار لمساعدة البلاد على التكيف مع المخاطر الصحية والمناخية مثل الزلازل والجفاف.

ووفقا لبيان من البنك الدولي، الثلاثاء، فإن التمويل سيساعد المغرب على حماية عدد من السكان من المخاطر الصحية والمناخية، وتوسيع نطاق نظام الحماية الاجتماعية.

وضرب المغرب في سبتمبر من هذا العام زلزال بقوة 7 درجات، هو الأقوى منذ نحو قرن، تسبب في مقتل ما يقارب الـ 3 آلاف شخص وإصابة أكثر من 5.6 ألف آخرين وتشريد الآلاف. كما تعاني البلد التي تعتمد بشكل كبير على القطاع الزراعي من موجات جفاف شديدة في السنوات الأخيرة.

وستحتاج جهود إعادة الإعمار الخاصة بالزلزال لنحو 120 مليار درهم (ما يقارب 12 مليار دولار)، على مدى خمس سنوات.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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