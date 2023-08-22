

تباطأ معدل التضخم السنوي في المغرب خلال يوليو الماضي إلى 4.9% من 5.5% في يونيو، وفقا لبيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط المسؤولة عن إصدار الإحصاءات، الثلاثاء.

ويعاني المغرب من تفاقم في عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، ووصول التضخم لمستويات قياسية ناهزت 6.6% خلال عام 2022 مقابل 1.4% في العام 2021 بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا وتعطل سلاسل الإمدادات الغذائية.

وفي يوليو على أساس سنوي، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.7% والمطاعم والفنادق بـ 5.8%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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