يتوقع المغرب نمو الاقتصاد بـ 3.3% هذا العام و3.6% العام المقبل، حسب تقرير صدر عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب مساء الثلاثاء.

ويأتي النمو المتوقع مدعوما بسيناريو تحسن متوسط إنتاج الحبوب وزيادة الصادرات.

ويعاني البلد الواقع في شمال إفريقيا من تفاقم عجز الميزان التجاري وارتفاع التضخم لمستويات قياسية، فيما يأمل في إنعاش القطاع الفلاحي بعد موجة جفاف وأيضا القطاع السياحي الذي عانى على غرار باقي بلدان العالم من ركود بسبب جائحة كورونا.

ويتوقع المغرب أن يصل عجز الميزانية إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بـ 4.8 % متوقعة في العام الحالي فيما سينخفض معدل نمو التضخم من 2.8 % في 2023 إلى 1.8 % في 2024.

وتوقع تقرير الثلاثاء أن يبلغ إجمالي الدين السيادي للمغرب 86.5 % من الناتج الداخلي الإجمالي في 2024، ارتفاعا من 85.8 % في 2023.

وفي أبريل الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المغرب في عام 2023 إلى 3% من 1.1% في 2022، على أن يرتفع معدل النمو أكثر في عام 2024 ليسجل 3.1%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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