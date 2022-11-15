نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.9% في الربع الثالث من العام الجاري مقابل 1.7% في نفس الفترة من العام الماضي، مدفوعا بنمو قطاع الخدمات، الذي يتضمن الفنادق والمطاعم وخدمات النقل، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء التونسي يوم الثلاثاء.

وأضاف المعهد أن هذا النمو الاقتصادي يعود بالأساس إلى ارتفاع نمو قطاع الخدمات، والذي بلغ 4.3% على أساس سنوي.

وقد نما الاقتصاد التونسي بنسبة 2.6 % في الربع الثاني و2.3 % في الربع الأول من العام الحالي.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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