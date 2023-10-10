تعتزم مؤسسة التمويل الدولية، التابعة لمجموعة البنك الدولي، استثمار نحو 200 مليون دولار في 4 مشروعات تنموية في المغرب في أعقاب زلزال مدمر ضرب البلاد، وفق بيان صادر عن المؤسسة يوم الثلاثاء.

ومؤسسة التمويل الدولية عضو في مجموعة البنك الدولي، وهي أكبر مؤسسة إنمائية عالمية تركز على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، وتعمل في أكثر من 100 دولة مستخدمة رأس مالها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين حياة الأشخاص من خلال تشجيع نمو القطاع الخاص في البلدان النامية.

وتعرض المغرب في سبتمبر الماضي لزلزال، هو الأقوى منذ نحو قرن، تسبب في مقتل وإصابة وتشريد الآلاف، وقال المغرب إن تكلفة إعمار 6 أقاليم من جراء الزلزال تصل إلى 120 مليار درهم.

وقالت مؤسسة التمويل، في بيانها، إن الاستثمارات تشمل 4 مشروعات في مجالات الأمن الغذائي، والحصول على التمويل، والفلاحة المستدامة والبناء، مضيفة أن هذا التمويل سيساهم في دعم استراتيجية الانتعاش الاقتصادي في المغرب عقب الزلزال.

والشهر الماضي، وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على تمويل للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار، على مدى 18 شهر لمساعدة البلاد على التكيف مع التغيرات المناخية، في أعقاب الزلزال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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