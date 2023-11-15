انكمش اقتصاد تونس في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 0.2% على أساس سنوي، وفق التقديرات الأولية للمعهد الوطني للإحصاء التونسي الصادرة يوم الأربعاء.

يأتي هذا الانكماش في النشاط الاقتصادي في وقت تعاني فيه تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

وقال معهد الإحصاء، في بيان، إن الانكماش الحاد في القطاع الزراعي في الأشهر الأخيرة انعكس على منحنى النمو الاقتصادي.

وانكمش القطاع الزراعي بنسبة 16.4% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، مع تراجع الإنتاج الزراعي بسبب الجفاف الذي تشهده تونس منذ 3 سنوات، وفق البيان.

ويساهم القطاع الزراعي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات وزارة الفلاحة (الزراعة) التونسية.

وتتوقع تونس نمو اقتصادها خلال العام الجاري بنحو 0.9%، على أن يرتفع العام المقبل (2024) إلى 2.1%.

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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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