تفاقم العجز التجاري في تونس خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري بشكل قياسي بحوالي 60.2 %، وفقا لبيانات المعهد الحكومي للإحصاء الصادرة الخميس.



وارتفع عجز الميزان التجاري في الفترة بين يناير وأكتوبر 2022 نحو 21.3 مليار دينار تونسي (أكثر من 6 مليار دولار) مقابل 13.3 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.



وارتفعت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 34% إلى 68.6 مليار دينار، أما الصادرات، فارتفعت خلال نفس الفترة بنسبة 24.9% إلى 47.3 مليار دينار، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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