تباطأ معدل التضخم السنوي في تونس خلال شهر ديسمبر الماضي، إلى 8.1% من 8.3% في نوفمبر، بحسب ما أظهرته بيانات المعهد الوطني للإحصاء التونسي الجمعة.

وتعاني تونس من أزمة سيولة، وتأخر اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر، بسبب ضغوط سياسية وتعذر الحكومة عن اتخاذ إجراءات تقشف طلبها الصندوق.

ووفق البيان "يعود هذا التراجع لتقلص نسق الزيادة في الأسعار".

وارتفعت أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والخدمات المنزلية بنسبة 7.9% مقابل ارتفاع بـ 8.1% في نوفمبر.

وارتفعت أسعار النقل في ديسمبر بـ 4.3% مقابل ارتفاع بـ 7.1% في نوفمبر.

فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بـ 12.3% بدلا من ارتفاع 11.9% في نوفمبر.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.6% في ديسمبر من 0.3% في نوفمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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