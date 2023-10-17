قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، وتكليف سهام نمصية، وزيرة المالية، بتسيير وزارة الاقتصاد والتخطيط بصفة مؤقتة، وفق بيان من الرئاسة التونسية مساء يوم الثلاثاء.

ويأتي قرار قيس سعيد في وقت يعاني فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا - المُثقل بالديون – من أزمة اقتصادية حادة ولا يزال اتفاق تونس مع صندوق النقد للحصول على تمويل بـ 1.9 مليار دولار لمدة 48 شهر مُعلق، نتيجة ضغوط سياسية وعدم دفع الحكومة بإجراءات تقشف مطلوبة من الصندوق

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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