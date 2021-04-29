في هذا البودكاست نتحدث عن أهم تطورات كورونا في الهند، التغير المناخي، المحادثات مع إيران وآخر أخبار الاقتصاد السعودي والمصري وبعض من أهم الأحداث والتصريحات الاقتصادية. وكل هذا في 4 دقائق فقط!

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(البودكاست من إعداد عمرو حسين الألفي المحلل المالي بزاوية عربي ورئيس قسم البحوث في شركة برايم لتداول الأوراق المالية في مصر وهو حاصل على شهادة المحلل المالي المعتمد "CFA")

(للتواصل: Yasmine.saleh@refinitiv.com)

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