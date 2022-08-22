قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، يوم الاثنين، إن الحكومة المصرية في مرحلة الاتفاقات النهائية بشأن تمويل جديد من صندوق النقد الدولي.

جاءت تصريحات مدبولي في رده على سؤال لأحد الشباب حول الوضع الاقتصادي الحالي للدولة المصرية أثناء حوار مع الشباب المشاركين في "ملتقى لوجوس الثالث للشباب 2022" بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك.

لكن رئيس الوزراء لم يذكر قيمة التمويل الذي تتفاوض مصر عليه.

وتتفاوض مصر مع صندوق النقد للحصول على تمويل ضمن برنامج "التسهيل الممدد"، وهو اتفاق يتضمن إجراءات اقتصادية تستغرق مدتها 3 أو 4 سنوات ويتم سداد التمويل المصاحب له على مدد تصل إلى 10 سنوات.

وتعاني مصر من خروج مليارات الدولارات من سوق الدين المحلي بعد ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والحبوب بعد اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا أواخر شهر فبراير الماضي.

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(إعداد: فريق التحرير، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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