قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، الخميس، إن غالبية أعضاء لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة يعتقدون في مزيد من زيادة أسعار الفائدة، لكنه قال إن التحرك سيكون بوتيرة حذرة.

وقال باول في جلسة استماع أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، حسبما نقلت رويترز، إن الفيدرالي قريب على الأقل من المنطقة التي يستهدفها "ومن المنطقي فقط التحرك، بوتيرة حذرة".

وأشار إلى أن تثبيت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي كان هدفه إبطاء السرعة التي رفع بها الفيدرالي تكلفة الاقتراض.

والأسبوع الماضي، هدأ الفيدرالي من سلسلة التشديد النقدي لأسعار الفائدة بعد رفع استمر لأكثر من عام، في 10 اجتماعات متتالية، وقرر تثبيت أسعار الفائدة في نطاق بين 5 و 5.25%.

فيما أشارت بيانات الفيدرالي إلى احتمالية زيادة أسعار الفائدة مرتين خلال هذا العام، بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة.

وحسب رويترز، يتوقع المستثمرون الآن استئناف رفع أسعار الفائدة في يوليو.

ومن المقرر أن يبث اجتماع لجنة تحديد الفائدة المقبل، في 25 و26 يوليو مباشرة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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