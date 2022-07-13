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قال رئيس الإمارات وحاكم إمارة أبوظبي محمد بن زايد في كلمة متلفزة الأربعاء إن اقتصاد الإمارات مزدهر و ينمو بمعدلات جيدة وأن الدولة مستمرة بتنويع اقتصادها وتطوير بعض القطاعات مثل التكنولوجيا والعلوم.

وقال بن زايد: "اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوةً ونمواً".

وأشاد بن زايد كذلك بدور القطاع الخاص والمقيمين في دولة الإمارات وأهميتهم للبلاد. وأغلب سكان الإمارات من الأجانب وخصوصا من دول آسيوية مثل الهند.

وعن قطاع الطاقة قال: "نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكانة الدولة مزوداً موثوقاً للطاقة، وداعماً لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي".

وقبل الختام قال: "هدفنا الأول والأخير هو الإمارات وشعبها".

(إعداد:الفريق التحريري)

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