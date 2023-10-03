أسرع ارتفاع في معدل الوظائف بالقطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة منذ يونيو 2022

مؤشرا النشاط الكلي والطلبات الجديدة يسجلان معدّلات نمو قوية

تحسُّن التوقعات بشأن النشاط التجاري في شهر سبتمبر

جُمِعت البيانات خلال الفترة من 12 إلى 22 سبتمبر 2023.

الدوحة – قطر: أشارت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في شهر سبتمبر، حيث عادت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدّل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022 وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة. وظلّت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة، بينما ارتفعت أسعار بيع السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر.

يتمّ تجميع مؤشرات مديري المشتريات لدولة قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضمّ حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنّها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقًا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويُحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لقطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات بدرجة طفيفة من 53.9 نقطة في شهر أغسطس إلى 53.7 نقطة في شهر سبتمبر، مشيراً إلى مزيد من التحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. وكانت القراءة الأخيرة أعلى من متوسط المؤشر الذي سُجل خلال العام 2023 حتى الآن والبالغ 53.0 نقطة، وأعلى من مستوى الاتجاه على المدى الطويل منذ العام 2017 والبالغ 52.4 نقطة. وسجّل مؤشر مديري المشتريات قراءات متقاربة تراوحت من 53.7 نقطة إلى 55.6 نقطة منذ شهر مارس 2023، مشيراً إلى النمو الاقتصادي المستقر والقوي.

وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر وبمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022. وأشارت الشركات القطرية إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية. وسجّلت ثلاثة من أصل أربعة قطاعات خاضعة للمراقبة إلى ارتفاع كبير في أعداد الموظفين بما يماثل قطاع الخدمات المالية.

وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر وسجل معدّل نمو الطلبات الجديدة استقراراً قوياً. وساهم قطاع الإنشاءات في تحسين الطلب خلال شهر سبتمبر بدرجة ملحوظة.

وسجّلَ النشاط التجاري الكلي في شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة نمواً جديداً في شهر سبتمبر. واستمرَّ مؤشر الإنتاج بالنمو شهرياً لأكثر من ثلاث سنوات، باستثناء التراجع المُسجّل في شهر يناير بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™. وكان معدل النمو الأخير في مؤشر الإنتاج أدنى مما كان عليه في الأشهر الأربعة الأخيرة، ولكنَّه ظلَّ أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل.

وظلّتْ التوقعات المتعلقة بشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر للاثني عشر شهراً المقبلة إيجابية في شهر سبتمبر. وقدمت شركات الصناعات التحويلية والإنشاءات التوقعات الأكثر إيجابية بشأن النشاط التجاري خلال العام المقبل.

وارتفعت مشتريات مستلزمات الإنتاج للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر، واستمرّت سلاسل التوريد بالتحسُّن نتيجة تحسُّن متوسط المدة اللازمة للتسليم في سلسلة ارتفاع امتدت بشكل قياسي للشهر السابع عشر على التوالي. واستقرَّ مخزون مستلزمات الإنتاج نظراً لإدارة الشركات القطرية لمستويات مخزونها بكفاءة.

وكانت الضغوط الناتجة عن التكاليف معتدلة في شهر سبتمبر، حيث سجّلت مؤشرات الأسعار في القطاعات الأربعة الفرعية قراءة أعلى من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة. وارتفعت أسعار السلع والخدمات للمرة الأولى في خمسة أشهر بأعلى مستوى، حيث حلَّ قطاع الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى.

الخدمات المالية

شركات الخدمات المالية تكثف أنشطة التوظيف

مؤشر التوظيف في شركات الخدمات المالية يسجل أعلى قراءة في ثلاثة وعشرين شهراً بلغت 54.2 نقطة

معدل النمو في النشاط التجاري والطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية يرتفع بشكل ملحوظ

انخفاض أسعار الخدمات المالية للمرة الثالثة في أربعة أشهر

كثَّفت شركات الخدمات المالية القطرية أنشطة التوظيف بأعلى معدّل في شهر سبتمبر 2023، حيث سجّل معدّل استحداث الوظائف أعلى مستوى منذ عامين تقريباً. وسجَّل مؤشر التوظيف أعلى قراءة في 23 شهراً بلغت 54.2 نقطة وهي قراءة أعلى بكثير من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة.

وشَهِدَ النشاط التجاري الكلي والطلبات الجديدة في قطاع الخدمات المالية نمواً بمعدلات ملحوظة في شهر سبتمبر 2023، وإنَّ بمعدلات أدنى بدرجة طفيفة منذ شهر أغسطس 2023، بينما تحسَّنت توقعات النشاط التجاري للإثني عشر شهراً المقبلة.

وأشارت بيانات شهر سبتمبر 2023 إلى انخفاض رسوم شركات الخدمات المالية في قطر، وهو ثالث انخفاض للرسوم في أربعة أشهر. وانخفض متوسط تكاليف مستلزمات الإنتاج بدرجة طفيفة.

تعليق السيد/ يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: "حافظ مؤشر مديري المشتريات على وتيرة ثابتة في شهر سبتمبر مسجلاً 53.7 نقطة، مشيراً إلى مزيد من التحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وانخفض معدّل النمو خلال جميع أشهر الربع الثالث بدرجة طفيفة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، ولكنّه ظلَّ أعلى بكثير من الاتجاه طويل الأمد الخاص بتاريخ الدراسة التي بدأت قبل ستة سنوات ونصف.

وفي الوقت الذي استمرَّت فيه مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالارتفاع بمعدلات قوية، سجّل مؤشر التوظيف الأداء الأفضل في شهر سبتمبر حيث كان معدّل نمو أنشطة التوظيف الأعلى منذ منتصف العام 2022. أما على مستوى القطاعات الفرعية، أظهر قطاع الإنشاءات علامات انتعاش بعد إثني عشر شهراً من الهدوء حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة كبيرة متجاوزة باقي القطاعات الفرعية في شهر سبتمبر.

وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي الى تصحيح في مؤشر مديري المشتريات بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2023™ حيث انخفض معدّل النمو السنوي إلى 2.7% في الربع الأول من العام 2023. وأشار مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع معدّل النمو في الربعين الثاني والثالث من العام 2023".

#بياناتحكومية

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تغطي دراسات مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) الآن أكثر من 40 دولة ومنطقة رئيسية بما في ذلك منطقة اليورو."Eurozone" وقد أصبحت مؤشرات مديري المشتريات (PMI™) أكثر الدراسات متابعة في العالم، كما أنها المفضلة لدى البنوك المركزية، والأسواق المالية، وصانعي القرار في مجالات الأعمال وذلك لقدرتها على تقديم مؤشرات شهرية حديثة ودقيقة ومميزة للأنماط الاقتصادية.

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