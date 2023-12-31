رفعت شركة قطر للطاقة الحكومية، سعر بيع وقود السيارات "جازولين 91" في الدولة خلال شهر يناير 2024، فيما أبقت على سعر بيع وقود السيارات جازولين 95 والديزل بدون تغيير عن أسعار ديسمبر، وفقا لإنفوجرافك نشرته الشركة عبر حسابها على إكس (تويتر سابقا) يوم الأحد.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

أسعار المنتجات البترولية في قطر خلال يناير 2024:

- لتر الجازولين 95 عند 2.10 ريال قطري.

- لتر الجازولين 91 عند 1.95 ريال قطري مقابل 1.90 ريال في ديسمبر.

- لتر الديزل عند 2.05 ريال قطري.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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