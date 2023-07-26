حققت الكويت فائض في ميزانية العام المالي 2022-2023 الذي انتهى مارس الماضي بلغ 6.368 مليار دينار (20.752 مليار دولار)، هو الأول من 9 سنوات، مدعوما بارتفاع الإيرادات النفطية، وفق ما أوردته وزارة المالية الكويتية على اكس، تويتر سابقا.

والكويت دولة منتجة للنفط وتعتمد عليه ميزانيتها بشكل كبير وهي أيضا عضو في تحالف أوبك للبلدان المصدرة للنفط .

وتسعى الكويت، مثل معظم الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد، وهو لم يتحقق بشكل ملحوظ حتى الآن.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الإيرادات بنسبة 54.7 % إلى 28.802 مليار دينار، منها 26.713 مليار دينار إيرادات نفطية بزيادة 64.7% على أساس سنوي و بمتوسط سعر 97.1 دولار للبرميل الواحد.

وانخفضت الإيرادات غير النفطية ب12.8% ل2.089 مليار دينار من 2.396 مليار دينار في العام المالي قبل السابق.

وتراجعت المصروفات الإجمالية بـ 2.6 % إلى 22.369 مليار دينار.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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