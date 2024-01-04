

تتوقع وزارة المالية السعودية أن تبلغ الاحتياجات التمويلية لعام 2024 نحو 86 مليار ريال ( 22.9 مليار دولار) شاملة سداد مستحقات أصل الدين للعام، وتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة للدولة، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الخميس.



وتسعى السعودية، التي تعد من أكبر مصدري النفط في العالم، لكنها تطبق خفض طوعي للإنتاج حتى نهاية العام المقبل، للتوسع في الإنفاق والأنشطة غير النفطية لتنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وجذب الشركات العالمية لفتح مقرات إقليمية بالرياض.

واعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، خطة الاقتراض السنوية لعام 2024. ويتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى حوالي 1,115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، حسب البيان.

ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة خلال العام 2024 نحو 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفق البيان، تتضمن خطة الاقتراض لعام 2024، تلبية الاحتياجات التمويلية "عن طريق عمليات التمويل المحلية والدولية".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا