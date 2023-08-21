أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي ووزير النفط ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة سعد البراك، بدء إجراءات تحويل ملكية ثلاث قطع أراضي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دينار كويتي ( 8.1 مليار دولار) إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" الاثنين.

والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي تأسست عام 1977، تقدم خدمات تأمينية واجتماعية للمواطنين بعد التقاعد أو التوقف عن العمل.

وأضاف الوزير أن نقل ملكية الأراضي يأتي لدعم المتقاعدين "من خلال تعزيز المركز المالي والاقتصادي للمؤسسة وضمان استدامتها وتخفيضا للعجز الاكتواري المقيد بميزانية المؤسسة".

وكانت المؤسسة بدأت في 2017 عملية إعادة هيكلة من خلال إعادة هيكلة قطاع الاستثمار وإعادة بناء المحفظة الاستثمارية، فيما أعلنت ارتفاع قيمة أصولها الاستثمارية إلى 133.7 مليار دولار بنهاية السنة المالية المنتهية في مارس 2021، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: آيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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