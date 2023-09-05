انخفضت صادرات الكويت بأكثر من 8% على أساس سنوي إلى 6.60 مليار دينار (21.39 مليار دولار) خلال الربع الأول من 2023 مقارنة ب 7.19 مليار دينار في الربع المماثل من 2022، وفق بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت الثلاثاء.

فيما ارتفعت الواردات 17.8% لتسجل 2.97 مليار دينار على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2023 مقارنة بنحو 2.52 مليار دينار في الربع المماثل في 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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