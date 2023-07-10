انخفض فائض الميزانية لسلطنة عُمان خلال الخمسة شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 7.9% على أساس سنوي، مع ارتفاع المصروفات، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العُمانية الرسمية يوم الاثنين.

وبنهاية مايو الماضي، سجل الفائض في الميزانية 581 مليون ريال عُماني (1.51 مليار دولار) مقارنة بفائض بـ 631 مليون ريال في الفترة نفسها من العام 2022.

وعُمان هي إحدى دول مجلس التعاون الخليجي وضمن تحالف دول أوبك بلس المصدرة للنفط. وتسعى إلى توسيع اقتصادها غير النفطي وجذب استثمارات مباشرة بعدما استفادت من زيادة صادراتها من النفط والغاز الطبيعي وارتفاع الأسعار خلال العام الماضي.

وزاد إجمالي الإنفاق خلال الخمسة أشهر بنسبة 4% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 4.9 مليار ريال.

أما الإيرادات ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى نحو 5.5 مليار ريال في نهاية مايو الماضي.

الإيرادات النفطية

ارتفعت إيرادات النفط حتى مايو الماضي بنسبة 9% لتسجل 2.8 مليار ريال، بدعم ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 84 دولار وزيادة متوسط الإنتاج.

أما إيرادات الغاز، فانخفضت بنسبة 26% لتسجل نحو 1.3 مليار ريال بنهاية مايو، حسب الوكالة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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