يستثمر جهاز قطر للاستثمار وهو الصندوق السيادي في البلد الخليجي 75 مليون دولار في شركة دونكاسترز جروب العاملة في مجال الهندسة المتخصصة ومقرها المملكة المتحدة، وذلك في طرح خاص تزامنا مع إجراء الشركة طرح عام أولي في بورصة نيويورك الأمريكية، وفق تقارير إعلامية وبيانات خدمة آي إف آر لأخبار الدخل الثابت.

تعمل ​دونكاسترز التي تأسست عام 1778 على يد دانيال دونكاستر في المملكة المتحدة، في تصنيع مجموعة ⁠واسعة من القطع المعقدة، لتخدم قطاعات الفضاء ومحركات الطيران، توربينات ​الغاز الصناعية، وحلول المسامير للسيارات، وفق موقعها الرسمي.

وتعتزم الشركة جمع 746.7 مليون دولار من طرح عام أولي لـ 23.3 مليون سهم بسعر يتراوح بين 28-32 دولار للسهم، وفق آي إف آر.

وبحسب رويترز، فإن جهاز قطر للاستثمار سيحصل ​على حوالي 2.5 مليون سهم، عند احتساب سعر السهم عند منتصف النطاق السعري المحدد للطرح العام الأولي.

وتشير التقديرات إلى أن القيمة السوقية للشركة ستبلغ 4.51 مليار دولار وفق الحد الأعلى للنطاق السعري للطرح العام الأولي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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