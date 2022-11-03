أعلن البنك المركزي العُماني يوم الخميس عن رفع سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف بـ 75 نقطة أساس، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العُمانية.

وسيصبح سعر الفائدة بعد الزيادة ـ وهي نفسها التي أقرها الفيدرالي الأمريكي ـ 4.5%، وفقا لما نقلته الوكالة على حسابها في تويتر.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي لتصبح في نطاق ما بين 3.75% و 4%، خلال اجتماعه المنعقد على مدار يومي 1و2 نوفمبر، وذلك في ظل سعيه للسيطرة على التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وتبعت بعض البنوك الخليجية قرار الفيدرالي.

للمزيد: الفيدرالي يرفع الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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