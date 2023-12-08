ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف قطر المركزي خلال شهر نوفمبر الماضي بأكثر من 9% على أساس سنوي، وفق بيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية الجمعة.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز بعد العقوبات التي فرضها الغرب على روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا، ما أتاح زيادة صادراتها وإيراداتها الأجنبية.

وفي نهاية نوفمبر سجلت الاحتياطيات الدولية الصافية 244.8 مليار ريال قطري (67.3 مليار دولار)، مقارنة بنحو 223.99 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، وفق بيانات الوكالة.

وتتكون الاحتياطيات الرسمية لقطر، من سندات وأذون الخزينة الأجنبية، والأرصدة النقدية لدى البنوك الأجنبية، ومقتنيات الذهب، وودائع حقوق السحب الخاصة، وحصة قطر لدى صندوق النقد، ويضاف لها موجودات سائلة أخرى (عبارة عن ودائع بالعملة الأجنبية)، حسب الوكالة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الاحتياطيات لدى قطر خلال نوفمبر مقارنة مع نحو 243.5 مليار ريال قطري سجلتها في أكتوبر.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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