أعلن مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، التابع للمجلس التنفيذي للإمارة، إطلاق مشروعات بقيمة 66 مليار درهم (17.97 مليار دولار) في أنحاء الإمارة خلال عام 2024، حسب بيان نقله مكتب أبوظبي الإعلامي يوم الاثنين.

وتسعى إمارة أبوظبي، لتوسيع قاعدة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن خطة الإمارات - وهي دولة غنية بالنفط - لتنويع مصادر الدخل واستمرار تدفق الاستثمارات.

ووفق البيان، اعتمد المجلس التنفيذي للإمارة 144 مشروع تشمل قطاعات الإسكان وجودة الحياة، والتعليم ورأس المال البشري والسياحة والموارد الطبيعية.

وفي سبتمبر الماضي، أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار بإنشاء مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية مهمته دراسة المشاريع الرأسمالية المقترحة من الجهات الحكومية في أبوظبي، ورفع التوصيات بشأنها إلى المجلس التنفيذي للإمارة، ومتابعة تنفيذها.

ويتولى المركز البت في الطلبات المتعلقة بالمشاريع الرأسمالية، واختيار وتحديد المطورين المنفذين لها، والتنسيق مع الحكومة لتطوير الاستراتيجيات ودراسة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة الميزانية السنوية للمشاريع الرأسمالية للجهات الحكومية.

ماذا نعرف عن المشاريع المعتمدة؟

- تخصيص أكثر من 59 مليار درهم لمشاريع الإسكان والمرافق العامة، للتركيز على تطوير مجمعات سكنية حديثة ومتكاملة

- تمنح أكثر من 4 مليارات درهم للمشاريع المتعلقة بالتعليم ورأس المال البشري

- تحظى مشاريع دعم القطاع السياحي بنحو 1.1 مليار درهم

- تخصيص نحو 50 مليون درهم لمشاريع دعم الموارد الطبيعية في الإمارة

- يسعى مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية إلى تطوير نحو 13 ألف وحدة سكنية في جميع أنحاء الإمارة

(إعداد: جيهان لغماري، مراجعة: شيرين صلاح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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