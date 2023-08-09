انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي بدبي الصادر عن مؤسسة S&P Global الأربعاء، من أعلى مستوى في عشرة أشهر وهو 56.9 نقطة المسجلة في يونيو إلى 55.7 نقطة في يوليو.

واقتصاد إمارة دبي، مكون مهم في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، وهي واحدة من أكبر منتجي ومصدري النفط، التي تسعى لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن الطاقة.

ولا يزال المؤشر يشير إلى تحسن الأداء فوق المستوى المحايد عند 50 نقطة.

(إعداد: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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