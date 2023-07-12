بتمويل مشترك من مجموعة اغذية و"القابضة" (ADQ)، وبقيمة تصل إلى 200 مليون درهم (54 مليون دولار)، إطلاق صندوق "أغذية فنتشرز" الذي سيخدم استراتيجية مجموعة اغذية في ترسيخ موقعها الريادي في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعزيز توجهها الاستراتيجي لزيادة دعم الابتكار

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع، الشركة الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات بالمنطقة، عن إطلاق صندوق رأس المال الاستثماري للشركات "أغذية فنتشرز"، والذي يهدف لتوسيع قدرات المجموعة على الابتكار، وتوليد قيمة متبادلة مع الشركات الناشئة، وضمان استمرارها في تأمين مصادر للنمو وتعزيز الربحية في كل من الأسواق الحالية والمستقبلية.

وستتم إدارة الصندوق بالتعاون مع شركة "تاتشداون فنتشرز-Touchdown Ventures "، الرائدة عالمياً في تأسيس وتشغيل برامج صناديق رأس المال الاستثماري للشركات الكبرى، والتي تضم ضمن محفظتها أكثر من 100 مشروع استثماري مكتمل حتى الآن، وبتمويل مشترك من مجموعة أغذية، و"القابضة" (ADQ)، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي.

سيساهم الصندوق الذي يعتمد على خبرة "أغذية" العريقة والتي تمتد على مدى أربعة عقود ، في إنشاء برنامجٍ لمساعدة أفضل رواد الأعمال المميزين في مجال الأغذية، لتوسيع نطاق عملياتهم وتسريع تطوير منتجاتهم واعتمادهم في الأسواق، من خلال تبادل الخبرات وتنويع شبكات التوزيع المختلفة، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتعزيز قدرات البحث والتطوير، بالإضافة إلى تنمية مجالات التسويق وتطوير العلاقات الراسخة مع العملاء.تتمثل مهمة Touchdown Ventures في الاستفادة من شبكتها الواسعة من الشركات الناشئة، وعلاقاتها المتعددة في قطاع رأس المال الاستثماري، والحاضنات، والمسرعات، لتحديد فرص الاستثمار الجذابة في المراحل المبكرة من التأسيس والنمو، وتقديم فرص استثمارية فريدة لمجموعة أغذية في الأسواق التي تستهدف دخولها.

سيقوم الصندوق بمراجعة مقترحات الاستثمار المطروحة بغض النظر عن مراحلها، حيث سيتم الاستثمار بشكل أساسي في الشركات التي تحقق نمواً ملحوظاً في الإيرادات، بما يتماشى مع استراتيجيات مجموعة أغذية لتطوير الأسواق والمنتجات. وستركز الاستثمارات على العلامات التجارية، وفئات المنتجات، والحلول التي من شأنها تطوير محفظة المجموعة وزيادة الكفاءة. على سبيل المثال سيتم التركيز على العلامات التجارية العاملة ضمن قطاع الوجبات الخفيفة، والشركات الناشئة العامة في مجال تكنولوجيا المكونات. وتشمل الاستثمارات المستهدفة، الشركات التي ستساهم في نمو قطاع الوجبات الخفيفة والمشروبات، المياه ذات الخصائص الوظيفية والفوائد المتنوعة بالإضافة إلى دورها في الترطيب، والبروتينات والمكملات البديلة، وحلول الاستدامة في الزراعة والتعبئة والتغليف، إلى جانب حلول التجارة الإلكترونية لصناعة الأغذية والمشروبات، وقطاعات تطوير القدرات ذات الصلة بسلسلة القيمة لمجموعة أغذية.

وبهذه المناسبة، صرح آلان سميث الرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "يعد الابتكار أحد العناصر الأساسية والمهمة لمجموعة أغذية، ويلعب دوراً رئيسياً في رؤيتنا الاستراتيجية التي تهدف لتحقيق الريادة في مجال الأغذية والمشروبات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها بحلول عام 2025. وجاء إطلاق صندوق لرأس المال الاستثماري للشركات بالتزامن مع مبادرات البحث والتطوير الداخلية في المجموعة، ليمكننا من الوصول إلى التقنيات المتطورة، والاطلاع على أحدث الرؤى السوقية من مختلف رواد الأعمال، الأمر الذي من شأنه تعزيز النمو في المستقبل، وزيادة قدرتنا على تلبية احتياجات المستهلكين في مناطق عملنا المتعددة. وستقدم أغذية خبرتها العريضة في مجال المنتجات والأسواق والتوزيع إلى رواد الأعمال، لدعمهم في على تحقيق المزيد من النجاح."

ومن جانبه صرح سكوت لينيت، رئيس وأحد مؤسسي شركة Ventures Touchdown: "نؤمن أن رواد الأعمال -على مستوى العالم- سوف يتأثرون إيجابياً بثقافة التعاون والدعم التي تنتهجها مجموعة أغذية. كما أن فريق أغذية لديه الكثير ليقدمه لرواد الأعمال المبتكرين في مجال الأغذية والمشروبات، وذلك لتحقيق الاستفادة من شبكة التوزيع القوية للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أو العمل بشكل تعاوني للاستفادة من خبرتها في أسواق أمريكا الشمالية وأوروبا.

للمزيد من المعلومات عن صندوق رأس المال الاستثماري للشركات، يرجى زيارة: www.agthiaventures.com

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نبذة عن مجموعة "أغذية":

تعدّ مجموعة "أغذية" التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها؛ شركة رائدة في مجال إنتاج الأغذية والمشروبات. وتندرج المجموعة التي تأسست في عام 2004 في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت اسم "أغذية". وتعد "أغذية" شركة تابعة لـ "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع.cوتمتلك "أغذية" أصولاً في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، وتركيا، والأردن. وتعمل المجموعة على تشغيل محفظة عالمية من الشركات المتكاملة، والتي توفر باقة متنوعة من المواد الغذائية والمشروبات المبتكرة ذات الجودة العالية، وتوفر المجموعة منتجاتها للمستهلكين في الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتركيا، ومنطقة الشرق الأوسط. وتوظف المجموعة أكثر من 11,000 موظف، يضطلعون بمسؤولية تصنيع وتوزيع وتسويق مجموعة متنوعة من المنتجات في القطاعات التالية: الأعمال الاستهلاكية (مياه العين، والبيان، ومياه الينابيع الطبيعية "ألبين"، وآيس كريستال، وفوس، ومعجون طماطم العين، ومنتجات العين التجارية)؛ الوجبات الخفيفة (تمور الفوعة، ويوبليه، ومخبز وحلويات الفيصل، و"بي.إم.بي"،مجموعة عوف)؛ اللحوم والمنتجات المبرّدة والمجمدة (نبيل للصناعات الغذائية، أطياب، والخضروات المجمدة من العين)؛ الأعمال الزراعية (المطاحن الكبرى، وأجريفيتا).

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.agthia.com أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني على corpcoms@agthia.com

نبذة عن "القابضة" (ADQ)

تأسّست "القابضة" (ADQ) في عام 2018، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى تمتد استثماراتها إلى القطاعات الرئيسية ضمن اقتصاد دولة الإمارات المتنوّع، في مجالات الطاقة والمرافق والأغذية والزراعة والصحة وعلوم الحياة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها. وانطلاقًا من كونها شريكًا إستراتيجيا لحكومة أبوظبي، تلتزم "القابضة" (ADQ) بالمساهمة في عملية تسريع وتطوير اقتصاد الإمارة ليكون قائمًا على المعرفة وأكثر تنافسيةً على المستوى العالمي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة adq.ae أو المراسلة على media@adq.ae. كما يمكنكم متابعة "القابضة" (ADQ) على مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وإنستاغرام، ولينكدإن.

نبذة عن "تاتشداون فنتشرز":

تأسست Touchdown Ventures في عام 2014، وهي تتعاون مع الشركات لإدارة برامج رأس المال الاستثماري الخاصة بها. تعمل Touchdown بشكل وثيق مع كل شركة للمساعدة في تحقيق الفوائد المالية والاستراتيجية من استثمارات رأس المال الاستثماري. لدى الشركة عدة مكاتب في لوس أنجلوس وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو. للمزيد من المعلومات حول Touchdown يمكنكم زيارة www.touchdownvc.com.

للاستفسارات حول علاقات المستثمرين

مجموعة أغذية ش.م.ع

روجر تجواني، مدير إدارة علاقات المستثمرين

للاستفسارات الإعلامية:

شيماء علي

shaimaa@placecomms.com​