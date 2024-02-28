توقع وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 5% في العام الجاري، وفق تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وهذه التوقعات أقل من توقعات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي في ديسمبر الماضي، والتي كان يتوقع فيها نمو الناتج المحلي للدولة الغنية بالنفط بنحو 5.7% خلال العام 2024، مقابل نمو متوقع في 2023 بنسبة 3.1%.

وتعمل الإمارات وهي عضو في منظمة أوبك المصدرة للبترول، على زيادة مساهمة النشاط الاقتصادي غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي وتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.

وقال المري، إن أكثر من 73% من الاقتصاد الوطني غير نفطي "وهي المرة الأولى في تاريخ الدولة الوصول إلى هذه النسبة".

وخلال التسعة أشهر الأولى من 2023، نما الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 5.9%.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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