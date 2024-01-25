تخطط وزارة المالية الإماراتية لإصدار صكوك وسندات بقيمة 5 مليار درهم ( 1.4 ميار دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية عن وكيل الوزارة يونس حاجي الخوري، الخميس.

ويتوسع إصدار السندات والصكوك في الدول الخليجية والغنية بالنفط وبينها الإمارات، للمساهمة في تنويع مصادر التمويل ودعم التوسعات في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية من أجل زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

وجاءت التصريحات للوكالة الرسمية، على هامش مشاركة الخوري في المنتدى المالي الآسيوي في هونج كونج.

وقال الخوري، إنه تم إصدار سندات وصكوك بنحو ملياري دولار خلال العام الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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