تراجعت الصادرات غير البترولية (شاملة إعادة التصدير) للسعودية خلال يونيو الماضي بنسبة 45% على أساس سنوي، لتسجل 16.9 مليار ريال ( 4.5 مليار دولار) مقابل 30.7 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي، بحسب بيانات صدرت يوم الخميس عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، ولديها خطط طموحة لزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقا للبيانات، انخفضت الصادرات في يونيو بنسبة 39.7% عن يونيو 2022 ووصلت إلى 88.8 مليار ريال، بسبب تراجع الصادرات البترولية بنسبة 38.3% إلى 71.9 مليار ريال.

أما الواردات، انخفضت في يونيو بنحو 17.1% على أساس سنوي وبلغت قيمتها 51.4 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال شهر يونيو الماضي، ليسجل 38 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 85 مليار ريال في يونيو 2022.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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