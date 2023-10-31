انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 4.5% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، حسب التقديرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، يوم الثلاثاء.

والسعودية هي من أكبر مصدري النفط في العالم، وتعتزم زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي كجزء من استراتيجيتها للتنوع الاقتصادي.

ووفقا لبيانات الهيئة، يعود انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى تراجع الأنشطة النفطية بـ 17.3% في الربع الثالث على أساس سنوي فيما ارتفعت الأنشطة غير النفطية للسعودية بنسبة 3.6%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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