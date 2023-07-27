انخفض فائض الميزان التجاري لقطر خلال يونيو الماضي 42.3% على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ليسجل 17.4 مليار ريال قطري (4.78 مليار دولار)، وفقا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري الخميس.

وقطر هي من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم.

وتراجعت صادرات قطر التي تشمل إعادة التصدير بنسبة 32% على أساس سنوي في يونيو إلى نحو 26.8 مليار ريال بضغط من تراجع صادرات غازات النفط والغاز الطبيعي المسال وغيرها من الهيدروكربونات الغازية الأخرى بنسبة 29.7% لتصل إلى نحو 16.4 مليار ريال، وفقا للبيانات.

أما الواردات، فارتفعت خلال يونيو بنسبة 1.1 % على أساس سنوي لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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