تباطأ معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر يناير الماضي، ليسجل 4.2%، وفقا لبيانات نقلتها وكالة الأنباء القطرية يوم الخميس.

ويعود الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 12.52% في يناير، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 11.11% ثم المطاعم والفنادق بنسبة 6.92%.

وارتفع معدل التضخم في الشهرين الأخيرين من العام 2022 في قطر، تزامنا مع استضافة الدولة الخليجية، لبطولة كأس العالم لكرة القدم اذ بلغت نسبة ارتفاع معدل التضخم السنوي في ديسمبر 5.93% ونوفمبر 5.3%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم إلى 2.59% في يناير مقابل 1.24% في ديسمبر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا