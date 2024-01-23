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من المتوقع أن يحضر أكثر من 4 آلاف مشارك في القمة العالمية للحكومات القادمة التي ستستضيفها دبي الشهر القادم، بحسب محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي ورئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات.

وتحدث القرقاوي الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي من دبي عن بعض التفاصيل المرتقبة للقمة التي تعد بمثابة ملتقى عالمي للقادة ورواد الأعمال ولكن ليس لها دور تنفيذي وقراراتها ليست ملزمة.

وقال القرقاوي إن القمة رقم 11 التي ستعقد في الفترة من 12 إلى 14 فبراير سوف تركز على عدة موضوعات منها النمو الاقتصادي ومستجدات الذكاء الصناعي ومستقبل الخدمات الصحية والأمن الغذائي.

وأضاف أن الدورة ستضم مجموعة من قادة العالم بالإضافة لعدد كبير من المنظمات الدولية وحاصلون على جوائز نوبل، وسيحضرها رؤساء البنك الدولي وصندوق النقد.

وقال القرقاوي، إنه من المتوقع حضور ممثلين عن نحو 140 حكومة، مضيفا ردا على سؤال حول الفرق بين منتدى دافوس الاقتصادي العالمي والقمة العالمية للحكومات بأن الأخيرة تبحث المستقبل بينما يبحث دافوس أزمات.

(إعداد: ياسمين صالح، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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