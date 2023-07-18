ارتفع معدل التضخم في الكويت خلال شهر يونيو بنسبة 3.83% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2022، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال يونيو ارتفاع بنسبة 6.25% على أساس سنوي ومجموعة الملابس 6.76%، فيما قفزت مجموعة الترفيه والثقافة 3.16 %، وفقا للبيانات الحكومية.

وكان معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر مايو قد حافظ على استقراره عند 3.69% وهو نفس معدل زيادة الأسعار على أساس سنوي لشهر أبريل.

أما على أساس شهري، فارتفع معدل التضخم في يونيو 0.54% مقابل 0.15% في مايو.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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