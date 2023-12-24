تباطأ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي، بشكل طفيف ليسجل 3.79% من 3.80% في أكتوبر، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الأحد.

وتولى أمير الكويت الجديد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح (83 عام)، حكم الدولة الغنية بالنفط والعضو في أوبك هذا الشهر، وقال في أول خطاب له أمام مجلس الأمة إن السلطتين التشريعية والتنفيذية اجتمعتا على "الإضرار بمصالح البلاد والعباد" منتقدا أداء الطرفين في عدد من الملفات.

وطالب الأمير بضرورة "مراجعة واقعنا الحالي من كافة جوانبه خصوصا الجوانب الأمنية والاقتصادية والمعيشية.. وضرورة التأني والتريث في إصدار القوانين والقرارات".

وخلال الشهر الماضي، ارتفعت أسعار الملابس بنسبة 6.86% بأقل من ارتفاعات أكتوبر التي بلغت 6.98%، ومجموعة النقل بـ 2.95% بدلا من ارتفاع بـ 3.03% في أكتوبر، بينما ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 5.81% مقارنة بـ 5.71% في أكتوبر.

وعلى أساس شهري، تباطأ معدل التضخم إلى 0.23% في نوفمبر، من 0.38% في أكتوبر، بحسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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