حافظ معدل التضخم السنوي في الكويت خلال شهر مايو على استقراره عند 3.69% وهو نفس معدل زيادة الأسعار على أساس سنوي لشهر أبريل، وفقا لبيانات أصدرتها الدائرة المركزية للإحصاء الكويتية يوم الأربعاء.

وعلى أساس سنوي سجلت أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات خلال مايو ارتفاع بنسبة 6.85% ومجموعة الملابس زيادة ب6.80%، وفقا للبيانات الحكومية.

أما على أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في مايو بنسبة 0.15% مقابل 0.16% في أبريل.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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