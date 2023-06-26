تجاوز عدد سكان دبي 3.6 مليون نسمة، الأعلى في تاريخ الإمارة، وفقا لبيانات صادرة عن مركز دبي للإحصاء.

وبلغ عدد سكان الإمارة 3.6 مليون نسمة، مقارنة بـ 3.55 مليون نسمة نهاية 2022.

ولدى دبي خطة طموحة لرفع عدد السكان إلى 5.8 مليون نسمة بحلول عام 2040، فيما تسعى لجذب عدد كبير من الزوار وزيادة أعداد المقيمين الذين يعتبرون أغلبية سكان الإمارة لدعم الاقتصاد وخصوصا قطاعي العقارات والسياحة.

وبلغ عدد الذكور في إمارة دبي خلال العام الماضي نحو 2.4 مليون نسمة، فيما بلغ عدد الإناث نحو 1.1 مليون نسمة.

وبحسب بيانات مركز الإحصاء، بلغ عدد سكان دبي في عام 1975 في حدود 180 ألف نسمة فقط لكنه تجاوز حاجز الـ3 ملايين في عام 2018.

فيما يقدر عدد سكان الإمارات ككل بنحو 9.4 مليون نسمة، بحسب أحدث بيانات البنك الدولي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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