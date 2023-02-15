ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال شهر يناير 2023 ليسجل 3.4% من 3.3% في ديسمبر 2022، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.

والسعودية تأثرت كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال العام الماضي.

وقاد التضخم للارتفاع، زيادة أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى خلال يناير بنحو 6.6% على أساس سنوي، كما ارتفعت أسعار مجموعة المطاعم والفنادق 6.5% والأغذية والمشروبات 4.2%، حسب البيانات.

وعلى أساس شهري، سجل التضخم في يناير 0.2% مقابل 0.3% في ديسمبر الماضي، بحسب بيانات هيئة الإحصاء.

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(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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