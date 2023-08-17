ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي إلى 3.11% مقابل 2.49% في يونيو، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري يوم الخميس.

وعلى مدى شهور، سعت البنوك المركزية حول العالم لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

ويعود ارتفاع معدل التضخم السنوي في يوليو بشكل أساسي إلى زيادة أسعار الاتصالات 15.85%، الترفيه والثقافة 6.84%، السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود 4.49%، التعليم 4.06%، النقل 2.53%، الأثاث والأجهزة المنزلية 2.13%، الغذاء والمشروبات 1.54%، و الصحة 0.33%، بحسب البيان.

وعلى أساس شهري، سجل معدل التضخم في يوليو 0.37%، بحسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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