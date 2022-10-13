ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية في سبتمبر بنسبة 3.1%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس.

وأرجعت الهيئة الحكومية الارتفاع إلى زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3% وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.2%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بنسبة 0.3% مقارنة بأغسطس.

وكان معدل التضخم السنوي في المملكة قد سجل ارتفاع بنسبة 3% في أغسطس، لأعلى مستوى له منذ أغسطس 2021.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا