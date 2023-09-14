· في إطار جولته الترويجية المباشرة "وجد من أجل التجارة"، قام وفد من مركز دبي للسلع المتعددة بزيارة مدينتي جنيف وزيورخ بهدف تسليط الضوء على بيئة الأعمال المزدهرة والمزايا الفريدة التي يقدمها المركز

· جاء هذا الحدث بالشراكة مع مجلس الأعمال السويسري في دولة الإمارات والمجموعة السويسرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة

· يضم مركز دبي للسلع المتعددة اليوم أكثر من 400 شركة سويسرية

دبي، الإمارات: أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى العالم والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، عن اختتام أول نسخة من جولته الترويجية "وُجد من أجل التجارة" بنجاح في سويسرا. وفي إطار هذه الحملة الترويجية، التي انطلقت فعالياتها في مدينتي جنيف وزيورخ، استضاف مركز دبي للسلع المتعددة مجموعة من قادة الأعمال والشركات في سويسرا والتي سلّط خلالها الضوء على بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها دبي للشركات التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها عالمياً.

شارك في هذه الجولة الترويجية، التي أقيمت بالشراكة مع مجلس الأعمال السويسري في دولة الإمارات والمجموعة السويسرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف والغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، وفد من كبار المسؤوليين التنفيذيين من مركز دبي للسلع المتعددة الذين سلّطوا الضوء على سهولة ممارسة الأعمال في دبي انطلاقاً من مركز دبي للسلع المتعددة، أكثر المناطق الأعمال ترابطاً عالمياً، وسط حضور قادة الأعمال والشركات من مختلف القطاعات. وخلال هذه الجولة الترويجية، استعرض المركز البنية التحتية المتطوّرة في دبي والمصممة وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما أبرز المعروض القوي من الحلول المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الصناعات والتجارة، المدعومة بمجموعة واسعة من الخدمات والمناخ الملائم للأعمال، والتي ساهمت في ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للأعمال والتجارة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير والتنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: "تجاوز حجم التجارة الثنائية بين الإمارات وسويسرا حالياً الـ 21 مليار دولار أمريكي، وتُعد الإمارات الشريك التجاري الأكثر أهمية لسويسرا في منطقة الشرق الأوسط. واليوم، تضم منطقتنا الحرّة في مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 400 شركة سويسرية، مما يجعلها وجهة الأعمال المُفضلة للشركات السويسرية متعددة الجنسيات وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسّطة، الأمر الذي يرسخ مكانة المركز كرافد رئيسيس لنمو حجم الاستثمارات والتجارة الثنائية بين البلدين. وقد شكلت النسخة الحالية من الجولة الترويجية فرصة رائعة لمواصلة تعزيز روابطنا التجارية الوطيدة مع مجتمع الأعمال السويسري، خصوصاً في مجالات ذات اهتمام مشترك، مثل الطاقة والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة".

ومن جانبها، قالت سعادة الدكتورة حصة عبدالله العتيبة، سفيرة دولة الإمارات لدى الاتحاد السويسري: "تمتد بين دولة الإمارات وسويسرا علاقات قوية وتاريخ طويل يتسم بالتبادل الثقافي والمعرفي والعلاقات الدبلوماسية والصداقة الدائمة. وتستمر هذه الروابط القوية في النمو والازدهار، خصوصاً في ضوء هذا العام الذي تخللته سلسلة من الزيارات الرسمية والتعاون الثنائي بين البلدين، مما عزز بُعد العلاقات الاستراتيجية والشراكات الثنائية في مجموعة متنوعة من المجالات التنموية والاقتصادية والمالية التي تحظى باهتمام مشترك بين البلدين. وإنني سعيدة بمشاركتي في هذه الجولة الترويجية، التي تروّج للفرص الاستثمارية بدولة الإمارات، كما تسلّط الضوء على آفاق النمو والمقومات الواعدة التي يمكننا تقديمها للشركات السويسرية. ويشكل التعاون والابتكار محورين أساسيين ضمن الجهود المبذولة لتوطيد الروابط الثنائية بين البلدين وتعزيز النمو الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار".

وبدوره، قال مايكل لين، الرئيس لمجلس الأعمال السويسري بدولة الإمارات: "تُعد دولة الإمارات لاعباً اقتصادياً رئيسياً في المنطقة، وقد نجحت دبي في ترسيخ مكانتها على الخارطة العالمية كمركز رائد للتجارة والأعمال. وتأتي شراكتنا مع مركز دبي للسلع المتعددة انطلاقاً من رغبتنا في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من النمو والازدهار. ونحن على قناعة تامة بأهمية هذه الجولة الترويجية التي عززت معرفة مجتمع الأعمال السويسرية بآفاق الفرص المتنوعة في دبي، والتي يمكن اغتنامها لتوسيع عملياتها في المنطقة والعالم انطلاقاً من دبي ومركز دبي للسلع المتعددة".

هذا وتضطلع سلسلة الجولات الترويجية "وجد من أجل التجارة" التي ينظمها مركز دبي للسلع المتعددة بدور حيوي في الترويج لدبي مركزاً تجارياً مزدهراً، وذلك من خلال تسليط الضوء على البيئة المحلية الداعمة للأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للإمارة، خصوصاً وأن المركز يساهم بأكثر من 11% من تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة إلى دبي. وانطلاقاً من أدائه المذهل ونتائجه الاستثنائية المحققة خلال العام 2022، نجح مركز دبي للسلع المتعددة في استقطاب 1,456 شركةً جديدةً خلال النصف الأول 2023، ليرتفع عدد الشركات المسجلة فيه إلى أكثر من 23,000 شركة.

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حول مركز دبي للسلع المتعددة

مركز دبي للسلع المتعددة الذي يتخذ من دبي مقراً رئيسياً له هو المنطقة الحرة الأكثر ترابطاً في العالم، وهو المركز الرائد لتجارة ومشاريع السلع. وسواء من خلال تطوير أحياء نابضة بالحياة تشمل عقارات ذات خصائص عالمية مثل أبراج بحيرات جميرا ومنطقة أبتاون دبي المنتظرة، أو تقديم خدمات أعمال عالية الأداء، يوفر مركز دبي للسلع المتعددة كل ما يحتاجه مجتمعه المفعم بالحيوية للمعيشة والعمل والازدهار. مركز دبي للسلع المتعددة وجد من أجل التجارة، ويفخر بأنه يعمل على ترسيخ مكانة دبي وتنميتها كمكان للتجارة العالمية الآن وفي المستقبل. www.dmcc.ae