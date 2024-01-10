وقعت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي.بي. ورلد" عدة مذكرات تفاهم بقيمة 250 مليار روبية هندية (نحو 3 مليارات دولار) مع حكومة ولاية غوجارات الهندية، بحسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي الأربعاء.

وموانئ دبي هي إحدى شركات دبي العالمية، الذراع الاستثمارية للإمارة، ولديها محفظة أصول تتضمن عدد من الموانىء ومناطق الأعمال.

وجاء توقيع مذكرات التفاهم، الذي حضره الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال فعاليات قمة غوجارات العالمية 2024 بالهند.

وتستهدف مذكرات التفاهم تطوير موانئ عميقة متعددة الاختصاصات ومحطات حاويات ومناطق اقتصادية جديدة في الولاية الهندية، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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