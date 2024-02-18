ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر يناير الماضي إلى 2.99% مقارنة بـ 1.65% في ديسمبر الماضي، وفق بيانات لجهاز التخطيط والإحصاء الحكومي القطري صدرت يوم الأحد.

ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الترفيه والثقافة بنسبة 23.17%، والغذاء والمشروبات بـ 5.23%، والاتصالات بـ 3.59%، والتعليم بـ 3.25%، والأثاث والأجهزة المنزلية بـ 1.41%، والسلع والخدمات الأخرى بـ 0.64%.

وجاء هذا الارتفاع بعدما كان التضخم السنوي ارتفع أيضا في ديسمبر الماضي، فيما تسعى البنوك المركزية حول العالم على مدى شهور لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

وعلى أساس شهري، فقد انخفض التضخم في قطر خلال يناير بنسبة 1.3% مقارنة مع شهر ديسمبر السابق له.

جاء ذلك التراجع مع انخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية وخدمية، فيما ارتفعت ست مجموعات، وثبت أسعار مجموعة واحدة.

وكان الانخفاض في أسعار الاتصالات بنسبة 11.92%، والترفيه والثقافة بـ 8.8%، والملابس والأحذية بـ 2.45%، والأثاث والأجهزة المنزلية بـ 0.54%، والصحة بـ 0.14%.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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