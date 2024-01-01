تراجعت صادرات قطر خلال شهر نوفمبر الماضي بنسبة 28.6% على أساس سنوي، وفقا لبيان من جهاز التخطيط والإحصاء القطري الاثنين.

واستفادت قطر - أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم - من ارتفاع أسعار الغاز والبترول بعد توجه أوروبا لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن روسيا في أعقاب غزوها لأوكرانيا.

ووفقا لإحصاءات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز، سجلت الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) خلال نوفمبر 26.5 مليار ريال (7.3 مليار دولار) بانخفاض 8.8% على أساس شهري.

وانخفضت قيمة صادرات النفط والهيدروكربونات الغازية والتي تشمل الغاز الطبيعي المسال، في نوفمبر بنسبة 32.6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 16.6 مليار ريال.

أما الواردات فتراجعت على أساس سنوي بـ 10.1% خلال نوفمبر الماضي، لتسجل 9.8 مليار ريال.

وانخفض فائض الميزان التجاري خلال نوفمبر بنسبة 36.3% ليسجل 17.6 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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