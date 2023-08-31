

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لقطر خلال الربع الأول من عام 2023 بنسبة 2.7% على أساس سنوي، وفق بيانات تقديرية صدرت عن هيئة التخطيط والإحصاء القطرية يوم الخميس.

وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حوالي 170.10 مليار ريال ( 46.73 مليار دولار) في الربع الأول من عام 2023 مقابل تقديرات الربع الأول من العام 2022 المراجعة التي بلغت 165.60 مليار ريال.

قطر هي من أكبر منتجي الغاز الطبيعي في العالم، واستفادت من ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا