ارتفع معدل التضخم السنوي في قطر خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 2.52% مقارنة بـ 1.8% في سبتمبر، وفق بيان صدر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري يوم الأربعاء.

وأرجع البيان ذلك إلى ارتفاع مجموعة الاتصالات بنسبة 14.5%، الترفيه والثقافة بـ 11.18%، التعليم بنسبة 6.72%، الغذاء والمشروبات بنسبة 3.86%، والنقل بـ 1.22%.

وسعت البنوك المركزية حول العالم، على مدى شهور، لرفع أسعار الفائدة، لخفض التضخم المرتفع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي دفعت أسعار السلع والخدمات للزيادة قبل أكثر من عام.

وعلى أساس شهري ارتفع معدل التضخم إلى 1.08% من 0.65% في سبتمبر، وفق البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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