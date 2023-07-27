رفع البنك المركزي العٌماني أسعار الفائدة ب25 نقطة أساس، بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بنفس المقدار، بحسب بيان من المركزي العٌماني الخميس.

وتربط معظم الدول الخليجية عملتها بالدولار وعادة ما تتبع قرارات الفيدرالي الأمريكي فيما يخص أسعار الفائدة.

وأعلن المركزي العٌماني رفع الفائدة على عمليات إعادة الشراء للمصارف المحلية 25 نقطة أساس لتصبح 6%.

للمزيد: الفيدرالي الأمريكي يرفع أسعار الفائدة 0.25% تماشيا مع التوقعات والبنوك الخليجية تتفاعل مع القرار

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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